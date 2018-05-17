سامح عاشور عن إهانة مسلسل "ربع رومي" للمحامين: سنتعقب كل من شارك فيه

علق سامح عاشور، نقيب المحامين، على مشهد السخرية من روب المحاماة في مسلسل "ربع رومي"، قائلًا: "هناك فرق بين النقد، والانتقاد بشكل مهين"، لافتًا إلى أن النقابة لا تعترض على انتقاد أي عمل فني لأي مهنة، ولكن تعترض على الإهانة للمحامين.





وتابع "عاشور"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الخميس، أن بعض الأعمال الدرامية تقلل من قيمة بعض المهن لكي تضحك الناس بأي ثمن.





وأشار إلى أن النقابة لديها غرفة عمليات لرصد الأعمال الفنية التي تنتقد المجتمع والمحامين، متابعًا: "إحنا مش هنسيب الشخصيات التي تهين المحاماة على المستوى المحلي والدولي، إيه قيمة الدراما اللي بضحك الناس على محامي يرتدي روب المحاماة".



