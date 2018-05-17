برلنتي فؤاد تدشن الموسم الثاني من "رمضانك مع بيبو" على "Mt. Masr"

دشنت الإعلامية برلنتي فؤاد، الموسم الثاني من برنامجها الإذاعي "رمضانك مع بيبو" على راديو " Mt. Masr"، والذي يقدم من يوم الأحد إلى الخميس، تمام الحادية عشرة مساءً.

البرنامج يتخلله اتصالات تليفونية من المستمعين، ولقاءات خارجية مع الجمهور، حيث تطرح عليهم أسئلة ضمن إطار موضوع الحلقة الذي سوف يتم مناقشته، حيث سيظهر البرنامج مسموعا ومرئيا وستصاحبه فزورة يترتب عنها جائزة للفائز.

وتدور فكرة البرنامج حول استدعاء مظاهر ذكريات رمضان في الماضي وروحانياته، ومقارنته بمظاهر رمضان حاليا في عصر التكنولوجيا الحديثة.

يذكر أن برنامج "رمضانك مع بيبو"، كان قد استضاف خلال موسمه الأول عدد من نجوم الفن والإعلام، أبرزهم وفاء عامر، الفنانة سها جلال، وعمرو الجزار، وعايدة غنيم، ومينا نادر، ومي حسن.