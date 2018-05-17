محمد فراج عن شخصيته في "أهو ده اللي صار": "أول مرة ألعب شخصية في عمل وميتعرضش"

نشر الفنان محمد فراج للمرة الأولي صورة شخصيته في مسلسل "أهو ده اللي صار"، ووجه رسالة بمناسبة خروج المسلسل من موسم رمضان الحالي.





ونشر فراج، الصورة علي حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلي عليها قائلا: "أول مره أحس الإحساس ده .. إنى العب شخصيه فى عمل و فى الآخر مايتعرضش .. صحيح إحساس مش لطيف خالص لكن مكنتش هبقى مبسوط أكتر لو اتعرض و ماتشافش كويس .. بس الحمد لله على كل شيئ و كل تأخيره و فيها خيره".





وتابع: "معادكوا السنة الجاية بإذن الله مع علي بحر في (أهو ده اللى صار) وأقدر أوعدكوا إنكوا هتتفرجوا على عمل فنى محترم قوى بالبلدى كده هتتمزجوا انشاء الله .. كل الحب والشكر والتقدير لصناع هذا العمل .. و كل سنه وانتوا طيبين وبعوده الأيام الحلوه .. رمضان كريم".