مفاجأة.. مدرب الإسماعيلي مرشح لخلافة البدري

تسعى لجنة الكرة بالنادي الأهلي، للتعاقد مع مدير فني أجنبي خلفًا لحسام البدري، الذي استقال عقب الهزيمة من كمبالا سيتي الأوغندي بهدفين نظيفين، في دوري أبطال إفريقيا.

وعلم "الفجر الرياضي" أن البرتغالي بيدرو بارني، المدير الفني للإسماعيلي دخل ضمن الترشيحات لتولي تدريب المارد الأحمر.

عرض الوكلاء على مسؤولي الأهلي التعاقد مع مدرب الإسماعيلي، خصوصًا أنه سبق وعمل مع مانويل جوزيه كمدرب مساعد.

يقترب بيدرو من مغادرة الإسماعيلي بعد الهزيمة من الزمالك في نصف نهائي كأس مصر.