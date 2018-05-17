انتخب لويس روبياليس رئيسا للاتحاد الإسباني لكرة القدم بحصوله على الأغلبية المطلقة في أول تصويت أجرته الجمعية العمومية متفوقا على المرشح الآخر خوان لويس لاريا.





وحصل روبياليس على 80 صوتا مقابل 56 للاريا ليخلف أنخل ماريا فيار الذي قاد الاتحاد منذ يوليو 1988 وسيكمل فترة ولاية الأخير التي بدأت في 22 مايو من العام الماضي وتنتهي في 2020.





واستمر تصويت الجمعية العمومية لساعتين في حين استغرق الفرز 25 دقيقة.





وكان الاتحاد قد دعا لانتخاب رئيسه بعد إقالة فيار من قبل المحكمة الإدارية الرياضية لعدم الالتزام باللائحة في الانتخابات التي انتخب فيه لولاية سابعة على التوالي في 22 مايو 2017.



