ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

روبياليس رئيسا للاتحاد الإسباني لكرة القدم

الخميس 17/مايو/2018 - 11:20 م
روبياليس رئيسا للاتحاد الإسباني لكرة القدم
طباعة
وكالات
 
انتخب لويس روبياليس رئيسا للاتحاد الإسباني لكرة القدم بحصوله على الأغلبية المطلقة في أول تصويت أجرته الجمعية العمومية متفوقا على المرشح الآخر خوان لويس لاريا.

وحصل روبياليس على 80 صوتا مقابل 56 للاريا ليخلف أنخل ماريا فيار الذي قاد الاتحاد منذ يوليو 1988 وسيكمل فترة ولاية الأخير التي بدأت في 22 مايو من العام الماضي وتنتهي في 2020.

واستمر تصويت الجمعية العمومية لساعتين في حين استغرق الفرز 25 دقيقة.

وكان الاتحاد قد دعا لانتخاب رئيسه بعد إقالة فيار من قبل المحكمة الإدارية الرياضية لعدم الالتزام باللائحة في الانتخابات التي انتخب فيه لولاية سابعة على التوالي في 22 مايو 2017.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
الاتحاد السكندري - مصر
-
x
20:30
-
الفتح الرباطي - المغرب
السالمية - الكويت
-
x
22:50
-
أساس تيليكوم - جيبوتي
كأس الأردن - المناصير (النهائي)
شباب الأردن
-
x
22:00
-
الجزيرة
مباريات دولية ودية - منتخبات
إيران - أساسي
-
x
13:00
-
أوزبكستان - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/18/2018 12:10:02 AM