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نيللي كريم تعود من موسكو بحثا عن زوجها

الخميس 17/مايو/2018 - 11:18 م
نيللي كريم تعود من موسكو بحثا عن زوجها
نيللي كريم
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مريم الشريف
 
فوجئت "فريدة" التي تجسدها الفنانة نيللي كريم، بأن زوجها الصحفي والروائي "شريف" والذي يقدمه الفنان هشام سليم مازال على قيد الحياة، بعدما تحدثت إليها صديقتها وأخبرتها برؤيته في التليفزيون وهو يعلن عن روايته "اختفاء".

بدأت أحداث الحلقة بتحدث "فريدة" إلى أحد أصدقاء زوجها هاتفيا من موسكو، بعدما وجدت هاتف زوجها مغلق، وطلبت منه إرسال رقم زوجها الجديد لها، ثم تحدثت إلى زوجها والذي أخبرها بأن هناك من يراقبه بعدما اتهم شخصية مهمة أثناء المؤتمر الخاص بروايته بجريمة قتل، ثم فوجئت "فريدة" بإغلاق الهاتف والذي ظل مغلق وقت طويل حتى قررت أن تعود إلى القاهرة في اليوم التالي، ثم قامت "فريدة" و"عمرو" صديق زوجها بإبلاغ الشرطة عن اختفاء "شريف".


يذكر ان مسلسل "اختفاء" تقوم ببطولته الفنانة نيللى كريم، الفنان هشام سليم، وبسمة، تأليف أيمن مدحت، للمنتج جمال العدل، وإخراج أحمد مدحت.
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