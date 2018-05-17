"الديهي" يكشف عن أول تمويل حصلت عليه جماعة الإخوان
الخميس 17/مايو/2018 - 11:16 م
كساب أحمد
كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن أول تمويل حصل عليه حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، موضحًا أنه كان من الإنجليز.
وقال "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر"، المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الخميس، إن البنا استقال من وزارة التربية والتعليم سنة 1946، وقام بالعمل في الصحافة وتولى جريدة الشهاب، مشيرًا إلى أنه في هذا التوقيت كانت تنشط جماعة الإخوان ويصبح له دورًا في المجتمع.
وتسائل "الديهي": "لماذ قام البنا باختيار تعينه في محافظة الإسماعيلية؟"، قائلًا: "بسبب وجود شركة قناة السويس بها، الذي كان في وقتها يديرها الفرنسيون والإنجليز".
وأضاف "الديهي"، أن حسن البنا أرسل خطاب إلى السفير الإنجليزي وطلب منه دعم وتمويل لعمل جمعية خيرية لجماعة الإخوان المسلمين، وأخذ 500 جنيه من الإنجليز، وهذا المبلغ يعتبر أول تمويل للجماعة من الخارج.
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