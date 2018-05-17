"الديهي" يكشف عن أول تمويل حصلت عليه جماعة الإخوان

كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن أول تمويل حصل عليه حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، موضحًا أنه كان من الإنجليز.





وقال "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر"، المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الخميس، إن البنا استقال من وزارة التربية والتعليم سنة 1946، وقام بالعمل في الصحافة وتولى جريدة الشهاب، مشيرًا إلى أنه في هذا التوقيت كانت تنشط جماعة الإخوان ويصبح له دورًا في المجتمع.





وتسائل "الديهي": "لماذ قام البنا باختيار تعينه في محافظة الإسماعيلية؟"، قائلًا: "بسبب وجود شركة قناة السويس بها، الذي كان في وقتها يديرها الفرنسيون والإنجليز".



