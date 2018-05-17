ديشامب يكشف سر استبعاد باييت عن قائمة المونديال





كشف مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان خلال إعلانه تشكيلة الـ23 لاعباً لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا أن استبعاد قائد مرسيليا ديميتري باييت عن القائمة يعود لنوع إصابته.





وقال المدرب الفرنسي للصحافيين اليوم الخميس: "ديميتري باييت كان مرشحاً قوياً ليكون ضمن الفريق. خاض نصف الساعة الأول (من نهائي يوروبا ليغ أمام أتلتيكو مدريد)، لكن الإصابة تفاقمت، وفترة التعافي لهذا النوع من الإصابات تبلغ ثلاثة أسابيع. وبما أنها إصابة عضلية، فهناك احتمال الانتكاس مجددا".

وكان اللاعب السابق لوست هام الإنكليزي أحد نجوم كأس أوروبا 2016 ولعب دوراً مهماً في بلوغ فرنسا النهائي على أرضها قبل أن تخسر أمام البرتغال.

وكان بإمكان ديشان المخاطرة على الأرجح باستدعاء باييت لولا توفر العديد من الخيارات الهجومية أمامه، وبينها زميله توفان وقائد ليون فقير، إضافة إلى بطل نهائي "يوروبا ليغ" مهاجم اتلتيكو انطوان غريزمان الذي سجل ثنائية في مرمى مرسيليا (3-صفر)، ونجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي ومهاجم تشيلسي الإنكليزي أوليفييه جيرو.

من جهة أخرى، علق ديشان على استبعاد لاعب ريال مدريد كريم بنزيمة، بالقول "بخصوص كريم بنزيمة، كنت أعلم بأنكم ستسألونني (عن الموضوع). سبق لي أن أجبت. مر عامان (منذ قضية الابتزاز) وأنا لا أثق سوى بالأشخاص الذين استحقوا ثقتي بهم. أنا أضع المجموعة فوق كل اعتبار. اتخذ خيارات لصالح منتخب فرنسا".