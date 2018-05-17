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مفاجآت مدوية في قائمة فرنسا النهائية لكأس العالم

الخميس 17/مايو/2018 - 10:30 م
مفاجآت مدوية في قائمة فرنسا النهائية لكأس العالم
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الفجر الرياضي
 


أعلن ديديه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن قائمة منتخب بلاده النهائية، التي ستخوض منافسات  كأس العالم روسيا 2018 الصيف المقبل.


وجاءت قائمة الديوك على النحو التالي :-

 

- حراسة المرمى:  هوجو لوريس (توتنهام هوتسبر الإنجليزي)، ألفونس أريولا (باريس سان جيرمان)، ستيف مانداندا (مرسيليا).

 

-المدافعون: صامويل أومتيتي (برشلونة الإسباني)، بنجامان بافار (شتوتغارت الألماني)، بنجامان مندي (مانشستر سيتي الإنجليزي)، عادل رامي (أولمبيك مرسيليا)، بريسنل كيمبيمبي (باريس سان جيرمان)، جبريل سيديبيه (موناكو)، رافايل فاران (ريال مدريد الإسباني)، لوكاس هيرنانديز (أتلتيكو مدريد الاسباني).

 

- لاعبو الوسط: نغولو كانتي (تشلسي الإنجليزي)، بلاز ماتويدي (يوفنتوس الإيطالي)، بول بوجبا (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، كورنتان توليسو (بايرن ميونيخ الألماني)، ستيفان نزونزي (اشبيلية الاسباني).

 

-المهاجمون: نبيل فقير (ليون)، أوليفييه جيرو (تشيلسي الإنجليزي)، أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد الإسباني)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، فلوريان توفان (مرسيليا)، عثمان ديمبيلي (برشلونة الاسباني)، توماس ليمار (موناكو).

 

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