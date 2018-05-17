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منصب جديد لميمي عبد الرازق في سموحة

الخميس 17/مايو/2018 - 10:28 م
منصب جديد لميمي عبد الرازق في سموحة
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محمد عبد الفتاح
 
قرر مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة محمد فرج عامر تجديد الثقة في ميمي عبدالرازق وتعينه رئيساً لقطاع الناشئين بالإضافة إلى وجوده مديراً فنياً لفريق الأمل بالنادي والذي يتكون من اللاعبين المميزين المتواجدين بقطاع الناشئين.
 
يذكر أن عبدالرازق كان يتولى تدريب الفريق الأول بالإضافة إلى رئاسته لقطاع الناشئين وتمكن من الوصول بسموحة لنهائي كأس مصر وخسر اللقب من الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية.
المزيد عن: ميمي كورة سموحه رياضة
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