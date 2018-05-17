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خامنئى: فلسطين ستحرر من الأعداء قريباً

الخميس 17/مايو/2018 - 10:28 م
خامنئى: فلسطين ستحرر من الأعداء قريباً
خامنئى
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خاطر عبادة
 

قال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله على خامنئى، اليوم إنّ فلسطين ستتحرّر من الأعداء، قريباً، وستكون القدس عاصمتها.

 

وجائت تصريحات خامنئى بمناسبة بدء شهر رمضان المبارك، وقبل القمة الإسلامية فى اسطنبول، وأضاف أن الفلسطينيون يعانون تحت كيان زائف، بينما يكتفى المسلمون يكتفون بالوقوف والفرجة.


كما أكدّ خامنئى، أنّ الولايات المتحدة شريكة للكيان الإسرائيلى في جرائمه ضد الفلسطينيين، وأنّه إذا وقعت إرادة الله سيضطر الأعداء للاستسلام فى المستقبل القريب، وسيكون مصيرهم الفشل.

 

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