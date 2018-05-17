"التموين": الانتهاء من إقامة عدد 54 شادر لبيع السلع الغذائية

أعلن وزير التموين على المصيلحي، الانتهاء من إقامة عدد 54 شادر لبيع السلع الغذائية بجميع أنواعها واللحوم والدواجن على مستوى محافظات الجمهورية خلال الفترة من 10-5-2018 حتى 30-5-2018 ويمكن مد هذه الشوادر حتى نهاية شهر رمضان طبقًا لحاجة بالتنسيق وع المحافظين واتحاد الغرف التجارية.





وبحسب البيان الذي صدر اليوم، أكد أنه بالإضافة للتعاون مع كل من "وزارة الأوقاف- وزارة البترول –وزارة السياحة" تم إعداد وتجهيز 2.25 مليون كرتونة رمضان لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.









وفي مجال أعمال قطاع التجارة الداخلية تم تقسيم القاهرة الكبري إلى دوائر وأقسام وإعداد مجموعات عمل للمرور يوميا وتكليف المديرات بعمل حملات يومية بالتنسيق مع مفتشي الأغذية بوزارة الصحة لتشديد الرقابة على الأسواق.





هذا على جانب دراسة الأسواق بهدف التنبؤ المبكر بالاختناقات والأزمات المتوقع حدوثها مع دراسة كيفية التغلب عليها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.





وفيما يتعلق بأسطوانات البوتاجاز السولار والبنزين، ونظرًا لشدة الطلب على سلعة البوتاجاز خلال شهر رمضان المعظم تم التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة الغازات البترولية على فتح الشحن أمام المستودعات طبقا للحصص المقررة وذلك من محطات التعبئة الرئيسية التابعة لشركة الغازات البترولية.





واستمرار عمل المجموعات المكلفة للمرور على محطات تعبئة البوتاجاز وكذلك تحديد مسئول عن كل مستودع بوتاجاز للأشراف على عملية توزيع اسطوانات البوتاجاز المنزلية لضمان توافر الاسطوانات المخصصة للاستهلاك المنزلى والتجاري بالأسعار المقررة حتى يحصل المواطن على احتياجاته بسهولة ويسر.



