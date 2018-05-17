تشيلي تحصد جائزة Cinéfondation Selection بمهرجان كان

أعلن رئيس لجنة مسابقة Cinéfondation Selection المخصص لدعم المبدعين من طلبة المدارس ويرعاها مهرجان كان السينمائي الدولي، عن الرابحين بجوائز الدورة الحالية من المسابقة.

وفي إحتفالية بمسرح Buñuel بمدينة كان، أعلن رئيس لجنة تحكيم المسابقة Bertrand Bonello، عن حصد أحد المدارس بتشيلي الجائزة الأولى بالمسابقة لهذا العام.

جدير بالذكر أن مسابقة Cinéfondation Selection في الدورة 71 من مهرجان كان ضمت نحو 2462 فيلم من 512 مؤسسة تعليمية حول العالم.