رمضان: قطايف مغذية ومحشية توعيه (الشاي والقهوة)

اللي بيقولك اشرب شاي وقهوة بعد السحور علشان العطش بيضحك عليك الشاي والقهوه بيدروا البول يعني هيخليك تدخل الحمام كتير وانت نايم وعلى ماتصحى تكون فقدت كل السوايل وتبدأ صيامك عطشان استبدل الشاي والقهوة بعصائر طبيعيه او تناول قطعتين بطيخ فيهم الياف وهيحافظوا عليك من العطش وطبعا تناول الشاي والقهوة بعد الإفطارمباشرة هيرسب المعادن والحديد اللي في الأكل واحنا عايزين نعوض المعادن اصلا لما فقدناه في الصيام انتظر ساعتين بعد الافطار واشرب كوب شاي واحد بس وبلاش شاي مغلي



