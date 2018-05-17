داعية إسلامي يُوضح معتقدات خاطئة يتم تداولها في رمضان
الخميس 17/مايو/2018 - 10:18 م
كساب أحمد
قال الشيخ أحمد المالكي، الداعية الإسلامي، إن القول إن شهر رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، ليس حديثًا على الإطلاق، لأنه ينكر حديث صحيح بأن الله سبحانه وتعالي أن يعتق الكثير من أهل النار في كل يوم من شهر رمضان.
وأضاف "المالكي"، خلال حواره ببرنامج "الدين والحياة"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن صيام ليلة القدر خير من الف شهر التي تكافيء أكثر من 83 عامًا.
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