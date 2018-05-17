داعية إسلامي يُوضح معتقدات خاطئة يتم تداولها في رمضان

قال الشيخ أحمد المالكي، الداعية الإسلامي، إن القول إن شهر رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، ليس حديثًا على الإطلاق، لأنه ينكر حديث صحيح بأن الله سبحانه وتعالي أن يعتق الكثير من أهل النار في كل يوم من شهر رمضان.



