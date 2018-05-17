المغرب تؤكد استمرارها فى دعم مطالب الفلسطنيين

أعلن "سعد الدين العثماني" رئيس الحكومة المغربية، اليوم الخميس، أن بلاده ستستمر في دعم الفلسطينيين حتى ينعموا بدولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.









وأكد العثماني، في افتتاح أعمال مجلس الحكومة على علاقة بلاده الخاصة والتاريخية بالقدس وفلسطين بحسب ما أفادت وكالة الأناضول.









وجدد رئيس الحكومة المغربية استنكار المجزرة المروعة، التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفسلطينيين في غزة، مقدما الشكر لجميع المؤسسات المدنية والجمعيات والمواطنين في بلاده، الذين عبروا عن مواقفهم الرافضة لتلك الجريمة، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس.









واعتبر العثماني أن تلك هي المواقف الأصيلة للشعب المغربي.









ويشهد المغرب، منذ الأحد الماضي، فعاليات احتجاجية يومية في عدة مدن، دعما للشعب الفلسطيني.









وارتكب الجيش الإسرائيلي، الاثنين والثلاثاء، مجزرة بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، استشهد فيها 62 فلسطينيا وجرح 3188 آخرين، بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.









وكان المتظاهرون يحتجون عـلى نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، الذي تم الاثنين.



