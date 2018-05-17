راهنت السنغال على استدعاء المدافع كارا مبوج، الذي يتعافى من إصابة بالركبة، إلى تشكيلتها النهائية بكأس العالم لكرة القدم، المؤلفة من 23 لاعباً، والتي أعلنت اليوم الخميس.



ولم يشارك مبوج (28 عاماً) مع فريقه أندرلخت البلجيكي منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لكنه انضم إلى تشكيلة المدرب أليو سيسي، وسيكون أمامه مهلة حتى 4 يونيو (حزيران) المقبل لتغيير رأيه، إذا لم يكن مبوج جاهزاً لخوض النهائيات في روسيا.



واستدعى سيسي، الذي كان قائداً للسنغال في مشاركتها السابقة بكأس العالم قبل 16 عاماً، المهاجم المخضرم موسى سو، بينما استبعد ظهير كريستال بالاس، بابي سواري، الذي عاد للمنتخب في مباراتين وديتين في مارس (آذار) الماضي، بعد تعافيه من حادث سيارة كاد يقضي على مسيرته.



كما استبعد مهاجم إيفرتون، عمر نياسي، لكنه اختار سبعة لاعبين منتمين لأندية إنجليزية وعلى رأسهم مهاجم ليفربول، ساديو ماني.



وتنافس السنغال في المجموعة الثامنة وتبدأ مشوارها بمواجهة بولندا في 19 يونيو (حزيران) المقبل في موسكو، قبل أن تلتقي مع اليابان وكولومبيا.



وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراس المرمى

عبد الله ديالو (ستاد رين) الفريد جوميز (سبال) خادم ندياي (هورويا).



مدافعون

الأمين جاساما (الانيا سبور) ساليو سيس (فالنسيان) كاليدو كوليبالي (نابولي) كارا مبوج (اندرلخت) يوسف سابالي (بوردو) ساليف ساني (هانوفر) موسى فاجي (أوبن)



لاعبو الوسط

ادريسا جوي (ايفرتون) شيخو كوياتي (وست هام يونايتد) الفريد ندياي (ولفرهامبتون واندرارز) بادو ندياي (ستوك سيتي) شيخ ندوي (برمنجهام سيتي) إسماعيل سار (ستاد رين).



مهاجمون

كيتا بالدي (موناكو) مامي بيرام ضيوف (ستوك سيتي) موسى كوناتي (أميان) ساديو ماني (ليفربول) مباي نيانج (تورينو) ديافرا ساكو (ستاد رين) موسى سو (بورصة سبور).