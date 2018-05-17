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وزير الشباب والرياضة: أبو ريدة حقق إنجازات كبيرة مع اتحاد الكرة

الخميس 17/مايو/2018 - 10:14 م
وزير الشباب والرياضة: أبو ريدة حقق إنجازات كبيرة مع اتحاد الكرة
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الفجر الرياضي
 

 

قال الوزير خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، إن اتحاد الكرة حقق الكثير من الإنجازات في فترة هاني أبو ريدة، رئيس الجبلاية، لافتا إلى أنه لم تحدث أي مشكلات من جانب الاتحاد.

 

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "هاني أبو ريدة قاد الاتحاد لإنجازات كبيرة ونجح بالوصول إلى المنتخب لكأس العالم بعد غياب 28 عاما".

 

وأكمل: "المنتخب المصري يضم أفضل لاعب في إفريقيا وأفضل مدرب، ويجب أن نشكر اتحاد الكرة الحالي والسابق، على ما حققوه من إنجازات".

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