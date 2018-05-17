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مفاجأة بالمستندات.. النيابة تستدعي شركة "اتصالات" في قضية تسريب البوم رنا سماحة

الخميس 17/مايو/2018 - 10:11 م
مفاجأة بالمستندات.. النيابة تستدعي شركة اتصالات في قضية تسريب البوم رنا سماحة
رنا سماحة
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الفجر الفني
 

استدعت النيابة العامة شركة اتصالات شهيرة للتحقيق معها في البلاغ المقدم ضدها من المطربة رنا سماحة، والتي اتهمت فيها الشركة بالاستيلاء على حقها وتسريب ألبومها واستغلاله ماديا دون الرجوع لها عن طريق إطلاقه "رينج تونز" عبر موقعها الرسمي.

 

وذكرت رنا في البلاغ أن شركة الاتصالات لا تمتلك أي أوراق لتنازلات الألبوم أو تصريح بالاستغلال سواء الدعائي أو المالي أو أي استغلال له .

 

يذكر أن رنا سماحة كانت قد قدمت بلاغا ضد كل من هذه الشركة وشركة قنوات والمخرج يونس لاتهامهم بتسريب البومها دون وجه حق واستغلاله دعائيا وماديا .

مفاجأة بالمستندات.. النيابة تستدعي شركة "اتصالات" في قضية تسريب البوم رنا سماحة
مفاجأة بالمستندات.. النيابة تستدعي شركة "اتصالات" في قضية تسريب البوم رنا سماحة
مفاجأة بالمستندات.. النيابة تستدعي شركة "اتصالات" في قضية تسريب البوم رنا سماحة
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