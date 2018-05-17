واتساب تخطط للكشف عن 4 خصائص جديدة.. تعرف عليها

يعكف تطبيق التراسل الفوري الأشهر عالميًا واتساب، على إصدار مجموعة جديدة من التحديثات التي قد تسهم في تغيير نمط الخدمة بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.





ووفقاً لما جاء على صحيفة ستاندرد الهندية، فإن التحديث الجديد شمل 4 خواص مغايرة لم تُرَ من قبل في واتساب، معظمها يتعلق بمجموعات الدردشة.





وقالت الصحيفة إن الأولى ستضمن لقائدي ومديري قروبات الدردشة كتابة وصف أو شعار إعلاني أو حتى تعيين هدف أو إرشادات تظهر أغراض المجموعة، كما أن هناك خاصية أخرى تتعلق بعناصر التحكم، حيث تسمح للمشرفين فقط باختيار الأشخاص الذين بإمكانهم تغيير موضوع المجموعة ورمزها ووصفها.





وتضمن الخاصية الثالثة الراحة لمن لا يشعرون بالراحة لمتابعة قروبات الدردشة بشكل مستمر، حيث توفر زر على شكل “@” يمكن من خلاله إظهار كافة الأحاديث والردود التي تتعلق بالمستخدم بشكل رئيسي، أو حتى تم ذكر اسمه فيها خلال غيابه.





وترتبط الميزة الرابعة والأخيرة بالبحث عن أعضاء القروب، حيث يمكن لمستخدمي واستاب الاعتماد عليها في البحث عن المشتركين بصفحة معلومات القروب.





ويستعد تطبيق التراسل الفوري أيضًا لإضافة بعض التعديلات على مستوى الميزة التي طرحها في نوفمبر الماضي، والتي تتيح للمستخدمين مسح رسائلهم بعد أن يبعثوها.





ووفقاً لما جاء في تقرير وايباإنفو الذي اختبر بالفعل التحديث الجديد لواتساب، فإن تلك الميزة قد تم تعديلها بحيث يمتد الوقت المتاح لمسح الرسائل التي بعثها المستخدمون لتصبح ساعة و8 دقائق بدلًا من 7 دقائق فقط.





وحصل مديرو قروبات الدردشة على مميزات إضافية، تسمح لهم برفض أو قبول طلب مسح الرسائل الموجودة من قبل المستخدمين، حيث تُترك لهم مدة يوم كامل كمهلة لذلك.









