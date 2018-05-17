بعد عرض الحلقة الأولى من "بالحجم العائلي".. الجمهور ليحيى الفخراني: "هتفضل أحلى حاجة"

تفاعل رواد السويشال ميديا مع هاشتاج "يحيى الفخراني" عبر موقع التغريدات "تويتر"، فور عرض الحلقة الأولى من مسلسله الرمضاني "بالحجم العائلي" عبر شبكة قنوات DMC وفضائية SBC السعودية.





مسلسل "بالحجم العائلى" تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل، وإنتاج منى قطب وإبراهيم حمودة، ومن بطولة يحيى الفخرانى، ميرفت أمين، يسرا اللوزى، وأحمد مجدى، ندا موسى، ركين سعد، كارولين خليل، عمر حسن يوسف، شيماء سيف، أحمد كرارة، محمد مهران، ديانا هاشم.





وأشاد المغردون بأداء النجم الكبير يحيى الفخراني، ودوره في العمل، فكتب أحد المغردين، "بالحجم_العائلي‬⁩ احلى حاجة ان يحيى الفخرانى عامل مسلسل عائلى اجتماعى بقاله كتير معملش حاجه خفيفة كدا ".





وغرد آخر، "‏بجد يحي الفخراني جميل و حيفضل من احلي الحاجات في رمضان كل سنة ⁧‫بالحجم_العائلى‬⁩ ⁧‫يحي_الفخراني".‬⁩





وعلق أحد المتفرجين على دراما الحلقة والتي تسببت في بكائه، وكتب "‏يحيي الفخراني قرر يعيط الشعب المصري في أول حلقة في المسلسل مش في أخر حلقة ⁧‫بالحجم_العائلى".‬⁩





‏⁧‫وأثنى مغرد آخر على الفخراني، حيث كتب، "يحي_الفخراني‬⁩ كالعاده بيأسر قلبي ودموعي ب أداءه الأكتر من رائع .. الراجل ده هيفضل تيمه للفن مش هتتكرر! ‏⁧‫بالحجم_العائلي‬".