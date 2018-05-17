4 خطوات يجب على الرياضي اتباعها في شهر رمضان.. تعرف عليها

حل شهر رمضان الكريم والذي نترقبه كل عام لما يعود علينا بفائدة روحانية وجسمانية طوال 30 يومًا. ويتزامن هذا الشهر الفضيل مع مباريات في كل الرياضات أبرزها كرة القدم والتي يشهد فيها هذا الشهر مباراة الأهلي والمصري في الدوري المصري.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى مباريات منتخبنا الوطني خلال هذا الشهر استعداداً لكأس العالم المقرر انطلاقه في الرابع عشر من الشهر المقبل. يمارس محبي كرة القدم رياضتهم المفضلة خلال هذا الشهر وينظمون دورات رمضانية للعب فيها.

وهنا تكثر الأسئلة حول كيفية الموافقة ما بين الصيام وممارسة الرياضة على أكمل وجه وبتفوق دون تأثر مستوى اللعب، وكيف يوائم لاعب كرة القدم أو الرياضي بين الصيام وأخذ كفايته من الغذاء السليم الذي يؤهله للقيام بالمجهود البدني في رمضان؟.

ويرصد الفجر الرياضي 4 خطوات يجب على الرياضي اتباعها لممارسة الرياضة في شهر رمضان بدون أن يؤثر الصيام على مستواه:-

1 - تحديد كمية ونوعية واحتياج اللاعب من سعرات حرارية وعناصر غذائية بكمية الطاقة اليومية المبذولة والمستهلكة واحتياجاته اليومية من عناصر غذائية مختلفة مثل الكربوهيدرات والبروتينات والسوائل.

2 - يجب شرب الاحتياج اليومي واللازم من السوائل والمياه، بحيث يجب على اللاعب تناول ما يقارب 470-950 مل من المياه أو المشروبات الرياضية وعلى فترات وبالتدريج ما بين فترة الافطار وحتى فترة السحور مع شرب ما يقارب 240- 470 مل على فترة السحور وقبل الامساك، للتأكد من أخذ الاحتياجات اللازمة من السوائل والوقاية من الجفاف.

3 - يفضل عدم آداء التدريبات والتمارين بعد الافطار وامتلاء المعدة مباشرة لأن ذلك سيعمل على تلبك المعدة وصعوبة في اللعب وإنما يجب أن يكون هناك فترة لا تقل عن 3-4 ساعات.

4 - إذا ما كان لا بد من مباراة أو تمرين بعد وجبة الافطار فيفضل إختيار وجبة الإفطار الخفيفة الغنية بالكربوهيدرات المعقدة والبسيطة والبعيدة عن البروتين والدهون المشبعة.‎