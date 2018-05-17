في اليوم الأول لشهر رمضان.. الآلاف يصلون "التراويح" بمسجد عمرو بن العاص (صور)









أدى آلاف المصريين، مساء اليوم صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص، بمحافظة القاهرة، وسط أجواء رمضانية، في أول أيام شهر رمضان المبارك.





ويحرص المصريون على أداء صلاة التراويح فى مختلف مساجد الجمهورية، إلا أن العديد من سكان محافظة القاهرة يحرصون على أدائها في مسجد عمرو بن العاص خاصة، وذلك بسبب البعد التاريخى الإسلامى للمسجد الذى له طابع خاص بين كل مساجد الجمهورية.