لطالما حظي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بمعاملة خاصة من طرف إدارة فريق برشلونة، لكن ابتعاد الفريق عن منصة التتويج الأوروبية مؤخراً، قد يدفع الإدارة الكاتالونية إلى اتخاذ قرار ربما يُغضب نجم الفريق الأول.



ومنذ سنوات عديدة، يُواصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تقديم مستوى رائع برفقة ناديه برشلونة، إذ ساعدت مهارات "البرغوث" وأهدافه الغزيرة للفريق الكاتالوني، على اعتلاء منصات التتويج المحلية والقارية في أكثر من مرة.



ويحظى صاحب القدم اليسرى الساحرة بمعاملة خاصة من طرف إدارة برشلونة، التي تدرك جيداً دور ميسي في نجاحات الفريق، ومواصلة كتابة صفحات التاريخ، بيد أن العلاقة بين الطرفين قد تدخل ربما منعرجاً جديداً.



وفي هذا الشأن، أشارت صحيفة "دايلي ستار" أن بعض المسؤولين الكبار في إدارة برشلونة، يعتزمون بيع مهاجم الفريق لويس سواريز، وأضاف الموقع البريطاني أن الاستغناء عن النجم الأوروغوياني، قد يتسبب في غضب ليونيل ميسي نظراً للعلاقة الوثيقة، التي تجمع بين الرجلين.



وأوضحت"دايلي ستار" تبعاً لمعلومات منسوبة إلى وسائل إعلام إسبانية، أن بعض المسؤولين الكبار في الفريق الكاتالوني، يعتقدون أن سواريز أثر بشكل سلبي على ميسي، وأضاف أن سن اللاعب الأوروغوياني (31 عاماً)، وتحمله جزءاً من توديع برشلونة مسابقة دوري أبطال أوروبا على يد روما، ربما يدفع برشلونة إلى الاستغناء عن خدماته.



وتابع نفس المصدر، أن مسؤولي إدارة الفريق الكاتالوني يرغبون في رحيل سواريز عن أسوار النادي، وهو ما قد يتسبب في غضب النجم الأرجنتيني ميسي، والذي تجمعه بسواريز علاقة صداقة قوية سواء داخل المستطيل الأخضر وخارجه.



من جهة أخرى، تشير العديد من التقارير الصحافية إلى أن برشلونة عاقد العزم على التعاقد مع النجم الفرنسي أنطوان غريزمان، في ظل توقعات بتجاوز الصفقة سقف الـ100 مليون يورو.