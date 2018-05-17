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"التنمية الصناعية": عدد تراخيص المصانع خلال الـ 6 أشهر الماضية يدخلنا موسوعة "جينيس"

الخميس 17/مايو/2018 - 09:55 م
التنمية الصناعية: عدد تراخيص المصانع خلال الـ 6 أشهر الماضية يدخلنا موسوعة جينيس
المهندس أحمد عبد الرازق
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أحمد الشيخ
 

قال أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنه إذا حسبناها بالأرقام على مستوى تيسير إجراءات تراخيص المصانع خلال الـ 6 أشهر الماضية سندخل موسوعة جينيس.

 

وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر"، أنه منذ صدور قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية، فى خلال 6 أشهر أصدرنا 7300 رخصة تشغيل مقارنة بـ 220 رخصة خلال الستة أشهر السابقة عليهم، وهى عبارة عن رخص دائمة وتصاريح تشغيل.

 

وأوضح رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن هذا الرقم غير مسبوق في تاريخ مصر، موضحاً أن القانون أحدث تغيير جذري في إصدار التراخيص على ارض الواقع من خلال جمع 11 جهة مختلفة وتوحيدها في هيئة التنمية الصناعية، وكل فروعها على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذا التغيير لايتم في يوكما وليلة ولكنه يأخذ بعض الوقت حتى يستتب كإجراء، لافتاً إلى أن عملية الميكنة التى تنفذها الهيئة الأن ستساعد في تبسيط الإجراءات وحصر كافة أوجه القصور التى قد تنتج أثناء التطبيق.

 

وأكد أن هذا التغيير ليس بسيط فعندما يكون عندى متوسط 634 يوم لاستخراج التراخيص  و11 جهة يجب أن يمر عليها ثم تختصر إلى 7 أيام وجهة واحدة فقط هذا يدخلنا موسوعة جينيس.

 

وعن المعوقات قال عبد الرازق: "إن الإنسان بطبيعته يقاوم التغيير، وهذا يأخذ وقت لكي تتأكد أن الكل ينفذ بنفس الشكل في كافة الفروع، لذلك نحن نقوم بتنظيم دورات تدريبية بشكل مستمر لموظفى الهيئة البالغ عددهم 1300 موظف موزعين على 22 فرع على مستوى الجمهورية لرفع كفاءتهم".

 

المزيد عن: موسوعة جينيس رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية التنمية الصناعية التراخيص الصناعية الاقتصاد المصري أحمد عبد الرازق
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