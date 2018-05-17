"برلماني" عن استفتاء روسيا اليوم الخاص بـ حلايب شلاتين: "تدخل سافر في الشؤون المصرية"

علق النائب ممدوح عمارة، عضو مجلس النواب عن حلايب وشلاتين، على استفتاء "روسيا اليوم" الخاص بحلايب وشلاتين، قائلًا: "تدخل سافر في شؤون مصر والدول الشقيقة".





وأضاف "عمارة"، خلال حواره مع فضائية "ltc" مساء الخميس، أن وزارة الخارجية المصرية، وهيئة الاستعلامات ردت على روسيا اليوم، واعتذرت عن ذلك.



