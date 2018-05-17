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"برلماني" عن استفتاء روسيا اليوم الخاص بـ حلايب شلاتين: "تدخل سافر في الشؤون المصرية"

الخميس 17/مايو/2018 - 09:59 م
برلماني عن استفتاء روسيا اليوم الخاص بـ حلايب شلاتين: تدخل سافر في الشؤون المصرية
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أمنية فوزي
 
علق النائب ممدوح عمارة، عضو مجلس النواب عن حلايب وشلاتين، على استفتاء "روسيا اليوم" الخاص بحلايب وشلاتين، قائلًا: "تدخل سافر في شؤون مصر والدول الشقيقة".

وأضاف "عمارة"، خلال حواره مع فضائية "ltc" مساء الخميس، أن وزارة الخارجية المصرية، وهيئة الاستعلامات ردت على روسيا اليوم، واعتذرت عن ذلك.

وتابع: "نؤكد على هويتنا المصرية وفخورين بها، ونعتز بالقيادة السياسية، والخدمات التي تقدمها الدولة خير دليل على مصرية حلايب وشلاتين"، لافتًا إلى أن مصر مستهدفة، والقناة الروسية تجاوزت الخطوط الحمراء، بما يخالف القوانين والأعراف الدولية.
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