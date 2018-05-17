كيف يمكن مواجهة القرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية للقدس؟ (خبراء يجيبون)

عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس اندلعت العديد من المظاهرات بكافة أرجاء دولة فلسطين مُعبرين عن مدى سخطهم من تنفيذ القرار وأسفر عن التظاهرات استشهاد 61 فلسطينيا وأُصيب حوالي ألف فلسطيني في مواجهات على الشريط الحدودي لقطاع غزة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي أكد عليه الخبراء بأنه يمكن نقض القرار بتقديم مُذكرة لمجلس الأمن والأمم المتحدة لوقف تنفيذ القرار.

اللجوء لمجلس الأمن والأمم المتحدة

من جانبه، قال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن الشعب الفلسطيني الحر لم ولن يمل من المقاومة، مُؤكدًا أن التظاهرات التي اندلعت بكافة أرجاء دولة فلسطين ما هي إلا رد فعل طبيعي عن سخطهم بشأن تنفيذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية للقدس والتي أسفر عنها استشهاد 61 فلسطينيا وأُصيب حوالي ألف فلسطيني في مواجهات على الشريط الحدودي لقطاع غزة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال عابد، إن انتفاضة دول العالم داعمًا مع الفلسطينيين في قضيتهم لها رسالة هامة وقوية لكل من إدارة الرئيس الأمريكي والجانب الإسرائيلي بأن سياسية الأمر الواقع والقوة لا تدوم، مُطالبًا الجامعة العربية بعقد العديد من المباحثات وجلسات طارئة لمناقشة تلك القضية والخروج بتوصيات قوية وهامة تساهم في حل الأزمة الراهنة.

كما أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه لابد من مواجهة قرار الرئيس الأمريكي بالطرق الشرعية القانونية بتقديم مذكرات احتجاجية لمجلس الأمن والأمم المتحدة.

سلاح قطع العلاقات الدبلوماسية مع أمريكا مُستبعد

وفي نفس السياق، أكد الدكتور سعيد الصادق أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن القضية الفلسطينية ما هي إلا صراع أبدي من بين 57 دولة إسلامية مع يهود العالم، مضيفًا أن القضية الفلسطينية أصبحت ليست القضية المركزية في الوقت الحالي تزامنًا مع وتيرة الأزمات والقضايا التي تشهدها المنطقة خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.

وقال الصادق، إن الجانب الأمريكي والإسرائيلي استغل الأزمات والصراعات التي تشهدها المنطقة والدول العربية من تهديد بعض الدول لشقيقتها الأخرى لتنفيذ مُخطط إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، مشيرًا إلى أن استخدام سلاح قطع العلاقات الدبلوماسية من قبل الدول العربية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية مُستبعد تمامًا ولم يسفر عنه أي شيئ ولم يتم اتخاذه لان هناك العديد من الاتفاقيات والمشروعات الاقتصادية بين البلدين.

لا نقبل سياسة ترامب بشان قضية القدس

كما أكد النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن الشعب الفلسطيني وتضحياته هي الوقود الرئيسي للصمود ومن أهم الدروس للأجيال النشئ لمواجهة العدوان الإسرائيلي.

وقال الخولي، إن الشعب الفلسطيني بشكل خاص والعرب بشكل عام لم ولن يخضع لسياسية الأمر الواقع التي تسير بها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإسرائيل فيما يتعلق بتهويد القدس ومحاولات سلب القدس، مؤكدًا أن القدس ستظل عاصمة أبدية عربية وحتى في ظل الضعف العربي وانشغاله بالصراعات الداخلية، مُذكرًا أننا كشعوب عربية سنثور حتى نسترد كل الأراضي المحتلة ومواجهة الاغتصاب العدواني على القدس.