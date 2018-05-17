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بوتين: لا بد من إخراج القوات الأجنبية من سوريا بعد نجاحات الجيش السوري

الخميس 17/مايو/2018 - 09:02 م
بوتين: لا بد من إخراج القوات الأجنبية من سوريا بعد نجاحات الجيش السوري
أرشيفية
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه بعد نجاحات الجيش السوري في مواجهة الإرهاب وبدء العملية السياسية في البلاد، لا بد من إخراج القوات الأجنبية من سوريا.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس خلال لقاءه بنظيره السوري بشار الأسد، أن الإرهابيين استسلموا في نقاط رئيسية في سوريا، وهذا سمح بوقف عملياتهم بالقرب من مدينة دمشق، وفقا لبيان الكرملين.

وقال الرئيس الروسي، رمى الإرهابيون أسلحتهم في نقاط رئيسية في سوريا، مما سمح باستعادة البنية التحتية في سوريا، ودفعهم إلى الوراء، وتوقفوا عمليا عن العمل بالقرب من العاصمة السورية.

وأشار الرئيس بوتين، إلى أنه الآن بعد كل هذه النجاحات العسكرية، لا شك أن هناك ظروفا إضافية قد استُحدثت لاستئناف العملية السياسية بشكل كامل."
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