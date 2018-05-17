أمير كرارة.. تريند رقم 1 في مصر بأولى حلقات مسلسله "كلبش2"

تصدر مسلسل "كلبش2" تريند رقم "1" في مصر، خاصة بعد الأحداث المثيرة التي شهدتها أولى الحلقات، كذلك حققت الحلقة الأولى مشاهدة كبيرة وصلت إلى مليون مشاهدة على موقع "اليوتيوب"، والعمل من تأليف باهر دوديار، وإخراج بيتر ميمي.





"كلبش 2" تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، يشارك في بطولته (روجينا، محمود البزاوي، هالة فاخر، أحمد صلاح حسني، عبدالرحمن أبو زهرة، أحمد حلاوة، محمد محمود عبدالعزيز، ضياء عبدالخالق، سليمان عيد، أشرف زكي، محمد على رزق، عمرو وهبة، ميران عبدالوارث، عمر الشناوي، مصطفى درويش، وأحمد جمال سعيد، وآخرين، إخراج بيتر ميمي، إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي).



