خالد عبد العزيز: قانون الرياضة يعترف بروابط الأندية ولكن لا بد أن تكون مقننة

قال المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، إن قانون الرياضة ينص على وجود روابط لتشجيع الاندية، ولكن لا بد ان تكون مقننة بالتعرف على رئيس النادي وأعضاء الرابطة وكل الامور التي تخص الرابطة.





وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "رابطة أن تكون الرابطة تحت إشراف مجلس الإدارة، ليكون رقيبا على هذه الرابطة، ولا بد أن يكون معروف للجميع أسماء أعضاء الرابطة".





واستطرد قائلا: "لا بد أن يكون هناك مسئول عن هذه الجماهير فلا بد أن يكون هناك مسئول يمكننا محاسبته إذا قامت الجماهير بأي اعمال شغب".