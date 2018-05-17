"الكهرباء" تكشف عن اللمسات النهائية قبل افتتاح محطة بنى سويف الجديدة وربطها بالشبكة القومية

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، إنه سيتم قريبا افتتاح محطة كهرباء بنى سويف الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من ادخال جميع الوحدات الغازية البالغة عددها 8 وحدات والوحدات البخارية البالغ عددها أربع وحدات وربطها على الشبكة القومية للكهرباء.





وأشاد وزير الكهرباء خلال تصريحات صحفية له ، بما يتم انجازه فى ملف الكهرباء بصفة خاصة وذلك لوعى القيادة السياسية بأهمية وحساسية هذا الملف ، مشيرا إلى أن الوزارة تتخذ خطوات جادة لاستكمال إجراءات الربط مع الجانب السعودى ، كما يتم حاليا وضع خطة لبدء الربط الكهربائي مع السودان لكى يساهم ذلك فى تحول مصر كمركز أقليمى الطاقة .





فى سياق متصل قال المهندس وائل حمدى نائب رئيس مجموعة السويدي ، إنه تم بدء تشغيل الوحدة البخارية الرابعة بمحطة كهرباء بنى سويف الجديدة وربطها على الشبكة القومية للكهرباء ، مؤكدا أنه تم الانتهاء من إنشاء وتشغيل جميع الوحدات الأربعة البخارية بالمحطة الجديدة التى تعتبر بمثابة صرح عالمى تم تنفيذه وانجازه فى وقت قياسى ، مشيدا بالدور الرائد الذى قامت به شركة سيمنس الألمانية المنفذة للمشروع .





وأضاف "حمدى" فى تصريحات صحفية له ، أن شركة السويدي انتهت من تنفيذ جميع الأعمال المسندة إليها فى المحطة.





تصريحات "حمدى" جاءت تزامنا مع انتهاء فعاليات مؤتمر ومعرض "اتوم إكسبو" فى دورته العاشرة بمدينة سوتشى الروسية الذى حظى بحضور دولى مكثف من مختلف ممثلى الدول على مستوى العالم.





يذكر أن تم الانتهاء أيضا من تنفيذ وتشغيل ال 8 وحدات الغازيةالموجودين أيضا المحطة ، بالإضافة للإنتهاء من تشغيل وتركيب التوربينات الغازية الخاصة بالمحطة.





وتعتبر محطة كهرباء غياضة الشرقية التابعة لمحافظة بنى سويف، من أكبر ثلاث محطات للكهرباء فى العالم، والتى تعد نقلة كبرى فى مجال الكهرباء داخل جمهورية مصر العربية.





وتقع محطة كهرباء غياضة الشرقية على الطريق الصحراوي الشرقي القديم بنى سويف – المنيا، بالقرب من قرية غياضة الشرقية التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة، وتطل مباشرة من الجانب الغربي لها على نهر النيل، والمحطة مقامة على مساحة 500 ألف متر مكعب .





وتم توقيع برتوكول المحطة فى نوفمبر 2015، والمحطة أقيمت بشراكة شركة سيمنز الألمانية بالتعاون مع شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء وشركة السويدي المصرية،كما شارك فى إنشاء المحطة نحو 6500 عامل واصلوا العمل على مدار مليون و580 ألف 620 ساعة عمل دون وقوع حوادث لانتهاء العمل من المحطة خلال الفترة الزمنية المحددة .





والمشروع يتكون من 4 بلوك (دورة مركبة) وكل دورة تنتج 1200 ميجا وات، ليصل إجمالى ما تنتجه المحطة 4800 ميجا وات، وكل بلوك عبارة 2 تربينة غازية و2 غلاية استعادة طاقة وتربينة بخارية .

وتنقسم المحطة إلى ثلاث مدرجات، تبدأ بالمنطقة الرئيسية التى توجد بها التوربينات، ثم المنطقة الوسطى مروراً بالمنطقة المطلة على النيل، والعمل فى المناطق الثلاثة.

وتعد محطة كهرباء غياضة ببنى سويف أكبر محطة كهرباء فى العالم تعمل بتكنولوجيا الدورة المركبة بطراز h-class، وتعتمد على الغاز الطبيعى فى تشغيلها، بقدرة تبلغ 4800 ميجاوات بقيمة تصل إلى 2 مليار يورو.





وستقوم شركة الوجه القبلي للكهرباء بإدارة المحطة عقب افتتاح الرئيس السيسى للمرحلة الأولى لها خلال الشهر الحالى ، إلا أن هناك عقد موقع بين شركة سمينس ووزارة الكهرباء بقيام سمينس بالصيانة الكاملة للمحطة لمدة 9 سنوات .





وتساهم محطة كهرباء بنى سويف بنحو 20 % من إجمالى الكهرباء المربوطة على الشبكة القومية للكهرباء ، وخاصة أنها تعمل بأعلى كفاءة توليد بالعالم تصل لـ60%.





وتستخدم المحطة معايير الأمان العالمية وجميع العاملين يرتدون القبعة البيضاء وسترات واقعية ملوَّنة ونظارات بلاستيكية وأحذية أمان، بالإضافة إلى تنظيم المحطة محاضرات لمدة ثلاث ساعات لجميع العاملين عن معايير الأمان قبل الالتحاق بالعمل بالمحطة .





ويتوافر بداخل المحطة 6 أطباء فى تخصصات مختلفة، وثلاث ممرضات وسيارتان إسعاف وسيارتان للمطافئ.