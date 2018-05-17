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إعصار مرعب يدمر المنازل ويقتلع الأشجار فى ألمانيا (فيديو وصور)

الخميس 17/مايو/2018 - 08:56 م
إعصار مرعب يدمر المنازل ويقتلع الأشجار فى ألمانيا (فيديو وصور)
عاصفة تقتلع اأشجار بألمانيا
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خاطر عبادة
 

خلّف إعصاراً قوياً الفوضى فى منطقة "نورث راين-ويستفاليا" غرب ألمانيا، حيث دمّر عشرات المبانى والسيارات واقتلع الأشجار.


ونشرت صحيفة "ديلى ميرور" اليوم، مشاهد مروّعة للإعصار الذّى دمّر نحو 50 منزلاً ليلة الأربعاء، كما أسفر عن إصابة سائق بجروح بالغة لدى سقوط فرع شجرة فوق رأسه.


وقال متحدث بإسم دائرة فيرسين فى بلدية بويسهايم، إنّ المنازل تضررت بشدة لدرجة أنها غير قابلة للسكن بشكل مؤقت، كما  أُغلقت السكك الحديدية وكذلك الطريق السريع إلى الحدود الألمانية الهولندية نحو مدينة مونشنجلادباخ، وتمّ إغلاق شوارع متعددة من قبل الأشجار الساقطة، وجرفت أسطح المنازل.

 

 

إعصار مرعب يدمر المنازل ويقتلع الأشجار فى ألمانيا (فيديو وصور)
إعصار مرعب يدمر المنازل ويقتلع الأشجار فى ألمانيا (فيديو وصور)
إعصار مرعب يدمر المنازل ويقتلع الأشجار فى ألمانيا (فيديو وصور)
إعصار مرعب يدمر المنازل ويقتلع الأشجار فى ألمانيا (فيديو وصور)
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