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ممدوح عباس يجحز على الزمالك من جديد

الخميس 17/مايو/2018 - 08:55 م
ممدوح عباس يجحز على الزمالك من جديد
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الفجر الرياضي
 

حصل ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق علي إجراء حجز تحفظى على حسابات نادى الزمالك ببنك مصر بمبلغ 60 مليون جنيه بموجب الأحكام القضائية الصادرة لصالحه وهو مبالغ القروض التى سبق ومنحها الى النادى واقر بصحتها القضاء والزم بها القلعة البيضاء.

 

الجدير بالذكر أن إدارة الزمالك تضع أموال النادي خارج البنوك تحسبا لمثل هذه الإجراءات قبل ان ترفض نيابة الأموال العامة ووزارة الرياضة هذا الإجراء وتجبر النادي علي وضع أمواله في بنك مصر.

 

وسيكون نادي الزمالك معرض للحجز على أمواله مجددًاوتجميد الأرصدة فى حالة رفض مرتضى منصور تسديد المبلغ لعباس.

 

المزيد عن: ممدوح عباس كورة رياضة الزمالك
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