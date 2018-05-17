رئيس لجنة الفتوى بالأزهر يوضح الطريقة المثلى للتعامل خلال شهر رمضان

أوضح سعيد عامر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، الطريقة المثلى للتعامل خلال شهر رمضان، قائلًا إن رمضان ضيف عزيز يجدد الأمل، ويقوي العزائم والإيمان، ويحسن الأخلاق.





وأكد "عامر"، خلال حواره مع فضائية "ltc" مساء الخميس، أن الله سبحانه وتعالى من علينا بشهر رمضان، ناصحًا المسلمين بتطهير وتنظيف قلوبهم لاستقبال شهر رمضان الكريم.



