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رئيس لجنة الفتوى بالأزهر يوضح الطريقة المثلى للتعامل خلال شهر رمضان

الخميس 17/مايو/2018 - 08:53 م
رئيس لجنة الفتوى بالأزهر يوضح الطريقة المثلى للتعامل خلال شهر رمضان
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أمنية فوزي
 
أوضح سعيد عامر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، الطريقة المثلى للتعامل خلال شهر رمضان، قائلًا إن رمضان ضيف عزيز يجدد الأمل، ويقوي العزائم والإيمان، ويحسن الأخلاق.

وأكد "عامر"، خلال حواره مع فضائية "ltc" مساء الخميس، أن الله سبحانه وتعالى من علينا بشهر رمضان، ناصحًا المسلمين بتطهير وتنظيف قلوبهم لاستقبال شهر رمضان الكريم.

وأضاف أن كل بني آدم يخطأ، وأن الخطأ ليس عيبًا بل التمادي فيه هو العيب.
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