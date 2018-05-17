ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مدين يهنئ جمهوره بمناسبة رمضان ويطرح "شهر البركة" (صور)

الخميس 17/مايو/2018 - 08:38 م
مدين يهنئ جمهوره بمناسبة رمضان ويطرح شهر البركة (صور)
الملحن مدين
طباعة
الفجر الفني
 
طرح الملحن والمطرب مدين أحدث أغنياته "شهر البركة" بمناسبة شهر رمضان المبارك عبر بعض القنوات الفضائية، ومواقع التواصل الاجتماعى وعدد من الإذاعات، احتفالاً بالشهر الكريم، و قد تم تصويرالأغنية على طريقة الفيديو كليب.

أغنية "شهر البركة" من كلمات ملاك عادل، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وهندسة صوتية وميكس وماستر مصطفى رؤوف وجيتار مصطفى أصلان، وشارك بها من العازفين "أحمد عيادي للطبلة، ماجد سرور للقانون، محمد عاطف عازف الناى، ورامي صلاح أكورديون.

وشارك بالغناء مجموعة كورال أطفال بإشراف د.أميرة الناصر، ومونتاج الفيديو كليب لهادى أشرف، وتصوير أحمد كوتي.
مدين يهنئ جمهوره بمناسبة رمضان ويطرح "شهر البركة" (صور)
مدين يهنئ جمهوره بمناسبة رمضان ويطرح "شهر البركة" (صور)
مدين يهنئ جمهوره بمناسبة رمضان ويطرح "شهر البركة" (صور)
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقعه يفوز بكعكة أعلى مشاهدة فى رمضان؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
النادي الإفريقي - تونس
x
الفيصلي - السعودية
النجمة - لبنان
x
الوئام - موريتانيا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
فولفسبورج
x
20:30
هوليستن كيل
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/17/2018 9:10:03 PM