مدين يهنئ جمهوره بمناسبة رمضان ويطرح "شهر البركة" (صور)

طرح الملحن والمطرب مدين أحدث أغنياته "شهر البركة" بمناسبة شهر رمضان المبارك عبر بعض القنوات الفضائية، ومواقع التواصل الاجتماعى وعدد من الإذاعات، احتفالاً بالشهر الكريم، و قد تم تصويرالأغنية على طريقة الفيديو كليب.





أغنية "شهر البركة" من كلمات ملاك عادل، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وهندسة صوتية وميكس وماستر مصطفى رؤوف وجيتار مصطفى أصلان، وشارك بها من العازفين "أحمد عيادي للطبلة، ماجد سرور للقانون، محمد عاطف عازف الناى، ورامي صلاح أكورديون.





وشارك بالغناء مجموعة كورال أطفال بإشراف د.أميرة الناصر، ومونتاج الفيديو كليب لهادى أشرف، وتصوير أحمد كوتي.