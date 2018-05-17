"الطاقة الذرية" توقع عقد جديد لتوريد الوقود للمفاعل البحثى الثانى بأنشاص

وقعت هيئة الطاقة الذرية المصرية عقدا جديدا لتوريد الوقود للمفاعل البحثى الثانى فى مدينة أنشاص.





قال الدكتور عاطف عبد الحميد رئيس هيئة الطاقة الذرية، انه تم توقيع ملحق لعقد توريد الوقود للمفاعل البحثى المصرى الثانى، ضمن العقد الذى تم توقيعه العام الماضى ومدته ثلاث سنوات مع شركة توفيل الروسية وهى أحد الشركات التابعة لمؤسسة روس اتوم ومتخصصة فى إنتاج وتوريد الوقود النووى لمحطات الطاقة النووية، وبتكلفة حوالى 800 ألف دولار سنويا.

وأشار إلى أنه خلال فاعليات منتدى اتوم اكسبو 2018 للطاقة النووية السلمية، تم إجراء مباحثات مع شركة روس اتوم أوفرسيز حول إمكانية تحديث المفاعل البحثى الأول فى مصر وبحث جدوى تحديثة وتزويد طاقته إلى 10 ميجاوات، وسيقوم وفد من الشركة الروسية الشهر القادم بزيارة المفاعل المصرى لدراسة إمكانية تطويره على الطبيعة، ونتيجة هذه الدراسة هى التى ستحدد ذلك، مع دراسة إنشاء مفاعل بحثى جديد فى مصر.





وخلال فاعليات منتدى الطاقة النووية الدولي العاشر "اتوم أكسبو 2018" تم توقيع 39 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين مؤسسة روس أتوم الحكومية وعدد من دول العالم لتدشين مفاعلات نووية سلمية وتطوير البنية التحتية النووية بها، وجاء على رأس تلك الاتفاقيات توقيع السودان مذكرتى تفاهم مع "روس أتوم" للتعاون في مجال تدريب و إعداد العاملين في مجال الطاقة النووية في السودان و مذكرة تفاهم اخرى بشأن المساعدة على تكوين رأي عام ايجابي في جمهورية السودان حول الطاقة النووية.





وتضمنت الاتفاقيات التى وقعها يوسف حمزة يوسف عبد الله النائب الأول لوزير الموارد المائية و الري والكهرباء السودانى مع نيكولاي سباسكي نائب مدير عام روس أتوم، التعاون فى تطوير برنامج الاستخدام السلمي للطاقة النووية السودانى وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال التعليم وتدريب العمال وتطوير التعاون مع المؤسسات التعليمية المتخصصة، وتكوين رأي عام إيجابي يتعلق بالطاقة النووية فى السودان، وتضمنت الاتفاقية الثانية امكانية بناء محطة محطة طاقة نووية عائمة في السودان.





كما وقعت المملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم بين المركز الاقليمي لشركة روس أتوم الحكومية لمنطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا وشركة سمو القابضة و هي واحدة من اكبر الشركات في العالم متخصصة في تنفيذ مشاريع في مجالات الطاقة والبناء. ووقع الوثيقة عن الجانب الروسي السيد اليكساندر فوروكوف مدير المركز الاقليمي لشركة "روسأتوم" الحكومية لمنطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا و عن الجانب السعودي سعيد سالم النهدي رئيس شركة سمو القابضة.





ونصت المذكرة على دراسة إمكانيات التعاون بين الشركتين في مجموعة واسعة من المجالات مثل: تنفيذ مشاريع في مجال توليد الطاقة من الرياح, بما في ذلك بناء وتشغيل مولدات للطاقة من الرياح في أراضي المملكة العربية السعودية, توريد أنظمة الأمن لمرافق البنية التحتية لمنع الوصول غير المرخص اليها, توريد منتجات النظائر لعمليات الاختبار غير الاتلافي و للاستخدام في التطبيقات الاخرى, توريد معدات الضخ للاستخدام على مستوى المدينة والصناعي, اضافة لامكانية وضع معدات الانتاج على اراضي المملكة العربية السعودية, و الاتجاهات اخرى عديدة.





وقال اليكساندر فورونكوف عقب توقيع الاتفاقية : "إننا نرحب بالجهود التي تبذلها بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهدف تطبيق التكنولوجيات المبتكرة التي ستساهم في النمو الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي للمنطقة واثقون بأن توقيع هذه المذكرة سيعزز التعاون في تلك المجالات حيث تراكمت لدينا الخبرة والدراية. و نحن يسعدنا بأن شريكنا هو شركة سمو القابضة اللاعب المهم في سوق الطاقة والبناء, و نحن على ثقة بإن حلولنا المبتكرة تسمح لنا بتلبية الطلب في السوق المنطقة".

وقال سعيد النهدي رئيس شركة سمو القابضة، ان برنامج الدولة "رؤية المملكة العربية السعودية 2030" تشجع التعاون الدولي لدفع عجلة التنمية في المملكة في المجالات الرئيسية للاقتصاد والصناعة والطاقة, و اضاف النهدي "تهدف المذكرة إلى التعاون مع روساتوم من أجل تحقيق أهداف خطة المملكة الطموحة لتطوير الطاقة و التكنولوجيا والصناعة".



