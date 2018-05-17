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3 فرق أنجليزية تنافس السيتي على ضم نجم نابولي

الخميس 17/مايو/2018 - 08:48 م
3 فرق أنجليزية تنافس السيتي على ضم نجم نابولي
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مني العوضي
 


كشف وكيل جورجينهو، لاعب خط وسط نابولي، أنه ليس فقط مانشستر سيتي النادي الوحيد الذي يهتم بالتعاقد معه بل هناك اهتمام من أندية "ليفربول وأرسنال وتشيلسي".

يحاول السيتي التعاقد مع اللاعب الإيطالي الدولي هذا الصيف، لكن يبدو أن هناك 3 أندية إنجليزية أخرى تسعى لضمه.

قال وكيل "جورجينهو" في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "أنا في البرازيل حاليًا، لكن لم يتحدث معي أحد من نابولي، وبالفعل هناك اهتمام من ليفربول وأسنال وتشيلسي، مانشستر سيتي".

تابع: "ليس من الصعب التوصل لاتفاق مع تلك الأندية، ولا أعرف ما إذا كان مستقبل جورجينهو يتوقف على مستقبل ماوريسيو ساري مدرب نابولي أم لا".

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