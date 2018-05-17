عاجل.. الرئيس بوتين يلتقى بنظيره السوري بشار الأسد في سوتشي





زار الرئيس السوري بشار الأسد، مدينة سوتشي الروسية، والتقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين.





وأعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استقبل نظيره السوري بشار الأسد في مدينة سوتشي الروسية.





وقال بيسكوف للصحفيين، أجرى الرئيس الروسي بوتين، محادثات مع رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد، قام الأسد بزيارة عمل إلى مدينة سوتشي.



