ديون الأسر الأمريكية ترتفع إلى 13.12 تريليون دولار

شهدت ديون الأسر الأمريكية نمواً بمقدار 63 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، بفعل الزيادة في الرهون العقارية.





وكشف تقرير ربع سنوي صادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ولاية "نيويورك"، اليوم الخميس، أن ديون الأسر في الولايات المتحدة نمت بنحو 0.5% لتصل إلى 13.21 تريليون دولار خلال أول ثلاثة أشهر من العام الحالي.





وأرجع الاحتياطي هذه الزيادة إلى ارتفاع أرصدة الرهن العقاري بمقدار 57 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى مارس الماضي لتصل إلى 8.97 تريليون دولار.





وأوضح التقرير أنه على الرغم من أن ديون الأسر يواصل النمو لمدة 5 سنوات لكن كان هذا النمو بطيئاً مقارنة بالفترات السابقة مع بقاء ديون الرهن العقاري ثابتة نسبياً.





وأضاف أن تشديد معايير الإقراض بشكل عام ساهمت على الأرجح في الزيادة المعتدلة في ديون الرهن العقاري.





وبحلول الساعة 3:13 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنحو 0.2% ليسجل 1.1789 دولار.



