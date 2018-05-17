تغريدات الفنانين.. شيريهان تهنئ أهالي فلسطين برمضان وتوجه رسالة مؤثرة لهم

دون العديد من الفنانين، على مدار اليوم الخميس، بعض من التدوينات المتعلقة بحياتهم اليومية وأعمالهم الفنية والسينمائية، ومدى تأثيرها على جمهورهم، وذلك عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي المصغر "تويتر"، حيث أبدى العديد من متابعيهم ردودًا مختلفة تجاه هذه التدوينات.

محمود العسيلي يهنىء جمهوره بمناسبة رمضان

هنأ الفنان محمود العسيلي، جمهوره والأمة الإسلامية، بحلول شهر رمضان الكريم، قائلاً "كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم، وربنا يجعل صيام الشهر دا سبب في تغييرنا للأحسن والأعلى والأنضف والأرقى ويكون في الصوم صلة ممتدة بيننا وبين اللي خالقنا يمدنا فيها بنور وصفاء وقوة اللهم أمين".

رامز جلال يهنئ الأمة الإسلامية بشهر رمضان

في سياق متصل، وجه الفنان رامز جلال التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، حيث غرد على حسابة الشخصي على موقع التواصل "تويتر" قائلا "كل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم، أعاده الله عليكم بالخير والصحة والعافية".

فيفي عبده توجه رسالة لأمير كرارة

بينما هنأت الفنانة فيفي عبده، أمير كرارة بالنجاح الكبير الذي حققته الحلقة الاولى من مسلسل " كلبش" بجزئه الثاني بتغريدة بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر"، قائلة: "شابووووه لباشا مصر #أمير_كرارة.. المسلسل رائع من بدايته ألف مبروك #كلبش2".

لقاء سويدان تهنئ ابنتها بعد ظهورها في "ضد مجهول"

كما هنأت الفنانة لقاء سويدان، ابنتها بمشاركتها في مسلسل "ضد مجهول" وظهورها في أول حلقة من المسلسل.

وعلقت "سويدان"، قائلةً: "ماشاء الله ولا قوة الا بالله ..جمانه في مسلسل ضد مجهول ..مبروك يا قلب مامي ..فخورة بيكي لأنك اعتمدت على نفسك ..ربنا يسدد خطاك ويحفظك".

شيريهان توجة رسالة للفلسطينيين

حرصت الفنانة شيريهان على تهنئة الشعب الفلسطيني، مغردة عبر حسابها على "تويتر"، قائلةً: "رمضان كريم يا دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وتابعت: "رمضان كريم يا أهلنا في غزة وفي فلسطين ويا كل أشقائنا وشقيقاتنا وأهلنا ومواطني عالمنا العربي الغالي.. ما يشهده قطاع غزة من تصعيد إرهابي همجي إسرائيلي مستفز إضافة إلى تداعيات نقل السفارة الأمريكية إلى القدس".

وقالت في تدوينة أخرى، ردًا على الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال على الأراضي الفلسطينية فجر اليوم: "أصبح نكته بايخة وكعادتهم قبل أيام وساعات تفصلنا عن شهر رمضان الكريم هو أمر مرفوض ومستنكر من الشعب المصري وجميع الشعوب العربية"، مؤكدة وجوب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.