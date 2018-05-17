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مورينيو يشيد بأداء لاعب إنتر ميلان

الخميس 17/مايو/2018 - 08:36 م
مورينيو يشيد بأداء لاعب إنتر ميلان
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مني العوضي
 

أشاد جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، بمستوى لاعب وسط إنتر ميلان والمعار لفريق وست هام يونايتد، جواو ماريو، مؤكدًا أنه قريب من الانضمام لأولد ترافورد هذا الصيف.

وقال "جوزيه" في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "لماذا لا؟ من الممكن أن ينتقل للأولد ترافورد، وست هام هو نادي تاريخي وعلى ماريو أن يتكيف مع الأجواء في إنجلترا".

جدير بالذكر فأن جواو ماريو مُعار إلى نادي وست هام يونايتد، لكن ليس هناك بند شرائي في الصفقة.

أضاف: "إنه يفكر ويتصرف بسرعة، ولديه قوة جسدية، لقد أحببته خلال متابعتي له في كل مباراة".

أما عن مستقبل مورينيو مع اليونايتد، قال أنه يود البقاء في إنجلترا، هذا الأفضل له كما أنه يسعى لإثبات نفسه في كرة القدم الإنجليزية.

المزيد عن: مورينيو مانشستر يونايتد إنتر ميلان
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