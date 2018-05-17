اتيكيت دعوة السحور في ثاني أيام الصيام
الخميس 17/مايو/2018 - 08:31 م
إذا كنت ترغب في دعوة أحد أقاربك على مائدة السحور هناك مجموعة من القواعد البسيطة التي يمكنك اتباعها كنوع من أنواع الاتيكيت، وهي:-
1- وقت السحور الطبيعي يبدأ من الساعة 11:30 مساء.
2- إذا كانت مساحة منزلك ضيقة لا تستوعب المدعوين يجب دعوتهم في المطعم، وفي هذه الحالة يجب الانتباه إلى التفاصيل كما لو كان السحور معدا في المنزل، مع مراعاة الاستعانة بمطعم مجرب مسبقاً.
3-احترام هذا الشهر الكريم، وارتداء الملابس المحتشمة.
4- ويجب على المدعو تجنب تقديم الهدايا في هذا اليوم، والاكتفاء بإحضار أي نوع من أنواع الحلويات، وفي حال تضمن السحور عيد ميلاد أحد أفراد أصحاب الدعوة، فلا بأس من إحضار هدية.
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