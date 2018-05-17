نادال يعبر شابوفالوف ويتأهل لربع نهائي روما

نجح الإسباني رافائيل نادال، اليوم الخميس، في الفوز على الكندي دينيس شابوفالوف بنتيجة 6-4 و6-1 والتأهل للدور ربع النهائي لبطولة روما للأساتذة ذات الألف نقطة، والذي سيواجه فيه اللاعب الإيطالي فابيو فوجنيني.

واحتاج نادال، بطل المسابقة لست مرات على الأرض الترابية في إيطاليا، لساعة و22 دقيقة للتغلب على شابوفالوف وإقصاءه من البطولة.

وسيواجه نادال في الدور ربع النهائي للبطولة اللاعب فوجنيني، الذي نجح في الفوز على النمساوي دومينيك تيم أمس الأربعاء، وفاز اليوم أيضا على الألماني بيتر جويوفيتسك بنتيجة (6-4 و6-4).