‏باريس سان جيرمان يقدم عرضًا لضم بوفون

أكدت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان عرض على بوفون عقدًا لمدة سنتين، وذلك عقب إعلان العملاق الإيطالي أنه سيترك يوفنتوس بعد 17 موسمًا قضاها في صفوفه.

أشارت صحيفة "توتوسبورت" أن هناك اتصالات جارية بين مسؤولي نادي باريس سان جيرمان والحارس الإيطالي للحصول على خدماته.





لا يعرف أحد إذا ما كان بوفون سيعتزل أم يستمر، وقال الحارس الإيطالي اليوم: "تلقيت عدد من العروض في الدوري الإيطالي ومن أندية خارجية، إذا كنت سأستمر، سأريد المنافسة على حصد بطولة دوري أبطال أوروبا".