بعد عرض الحلقة الأولى من "رامز تحت الصفر" الجمهور ينتقد ياسمين صبري ويؤكد "فبركة 100٪؜"

وانتقد الجمهور تنكر رامز جلال بشخصي هيكتور كوبر مدرب المنتخب المصري لكرة القدم، مؤكدين أنه لم يطابق الواقع، ساخرين من الأمر "لما أمك تعملك كوبر في البيت".

كما انتقد المشاهدين ظهور ياسمين صبري لكثرة استخدام لفظ خارج خلال الحلقة.





وجاءت أبرز تعليقات الجمهور رافضة تكرار رامز لنفسه في برامج المقالب التي يقدمها، فكتب أحد الجمهور، "رامز جلال بيمثل انه بيعمل مقلب بالممثلين- والممثلين بيمثلوا انه انعمل فيهم مقلب - والشعب بيمثل انه اندهش والناس كلها مبسوطة".





وعلق آخر، "علي اساس شيكا وتريزيجيه وحماصه م هيعرفوا يفرقوا بين كووبر الحقيقي من التقليد ويجي حد يقوولى ده م تمثيل".





واعتبر أحد المعلقين أن رامز خيب ظنه، وكتب "زعلتني منك يارمز بجد السنه دي خيبت ظني فيك وكسفتني مع امي قولتلها تعالي اسعمي رامز جميل اووي كانت اول مره تسمعلك برنامج بعد ما البرنامج خلص تفت عليه".

ورأي مشاهد آخر أن "تكرار السيناريو قهر الجمهور كان المفروض من رامز اختيار خطه جديده للبرنامج مشان ينجح وبالنسبة لموضوع الفبركه ده واضح 100٪".





ومن المقرر أن يستضيف رامز في برنامجه هذا العام والذي تم تصويره في روسيا، كوكبة من نجوم الفن والرياضة في مصر والعالم العربي.