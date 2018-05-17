إيران.. طلاب جامعة بولي تكنيك يؤازرون انتفاضة أبناء كازرون



وتقع مدينة كازرون جنوبي إيران، حيث اندلعت بها مظاهرات تندد بقرار السلطات الحكومية، تقسيم المدينة إلى قسمين، وضم بعضها إلى محافظة فارس وقسم منها إلى بوشهر، مما جعل الملالي يرسلون تعزيزات عسكرية إلى المدينة بسبب اتساع رقعة الاحتجاجات المنددة بقرارهم.



أصدرت مجموعة من طلاب جامعة أمير كبير الصناعية، بولي تكنيك في طهران، بيانا أدانت فيه الهجوم الإجرامي لعناصر الملالي، على مواطني مدينة كا زرون، التي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين.وجاء في البيان، أعرب طلاب جامعة أمير كبير الصناعية بولي تكنيك في طهران، عن تضامنهم وتعاطفهم مع الحركة الجماهيرية الرائدة ضد الديكتاتورية والضغوط السياسية واضطهاد الحكومة الإيرانية.وأوضح البيان، أن حكومة الملالي، تعيش حاليا ذروة التشويش الإقليمي والدولي ولم تجد سبيلًا آخر إلا استهداف مواطني البلد بالرصاص الحي.