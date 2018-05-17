رئيس لجنة الفتوى بالأزهر: "رمضان" دورة تدريبية لضبط الأخلاق

نصح الدكتور سعيد عامر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، المسلمين بعد قول الكلمة الخبيثة أو السيئة أو التي تدفع إلى شهوة، معقبًا: "رمضان دورة تدريبية لضبط أخلاق المسلم طول العام".





وأضاف "عامر"، خلال حواره مع فضائية "ltc" مساء الخميس، أن مقابلة السيئة بالحسنة من صفات أهل الجنة، الحج دورة تدريبية عالمية لضبط الأخلاق.



