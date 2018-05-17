رئيس لجنة الفتوى بالأزهر: "رمضان" دورة تدريبية لضبط الأخلاق
الخميس 17/مايو/2018 - 08:21 م
أمنية فوزي
نصح الدكتور سعيد عامر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، المسلمين بعد قول الكلمة الخبيثة أو السيئة أو التي تدفع إلى شهوة، معقبًا: "رمضان دورة تدريبية لضبط أخلاق المسلم طول العام".
وأضاف "عامر"، خلال حواره مع فضائية "ltc" مساء الخميس، أن مقابلة السيئة بالحسنة من صفات أهل الجنة، الحج دورة تدريبية عالمية لضبط الأخلاق.
وأوضح أن العبادات تهدف إلى ضبط الأخلاق، مشددًا على ضرورة المسارعة إلى التوبة بعد الخطأ.
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