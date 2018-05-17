تفاصيل الحلقة الثانية من مسلسل "سلسال الدم"

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "سلسال الدم" تطور الأحداث، حيث توجهت عائلة " زينب " التي خطفها فراج "رامي وحيد " للشرطة للإبلاغ عن اختفائها، إلا أن أحد رجال الشرطة توقع خطفها، تحاول زينب أن تستعطف فراج باكية حتى تعود من جديد لأهلها.

تتحسن الحالة الصحية لـ "نصرة " بعد أن أصيبت بالجلطة، إلا أن التقارير الطبيعة أوضحت أن الجلطة قد ذابت ونصرة أصبحت في حال أفضل.

يظهر هارون " رياض الخولي " في لقاء تليفزيوني بعد الحصول على حكم البراءة ، تشاهد نصرة وأسرتها اللقاء عن طريق الصدفة خلال تواجدهم بالمستشفى، كذلك فراج الذي يندهش من خروج هارون من السجن و عودته لـ " صفوانية " بدون أن يعلم .

تخسر احدي شركات هارون بشكل ملحوظ في البورصة وهو ما أصاب هارون بصدمة ، ثم يتصل هارون بالمحامي ليعرف هل الشرطة وجدت " صافينار " التي سرقت أمواله و رضه للخسارة لكنه يعلم أنها اختفت.