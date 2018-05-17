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أسعار الخضروات بخيمة من المنتج إلى المستهلك في العاصمة (صور)‎

الخميس 17/مايو/2018 - 07:33 م
أسعار الخضروات بخيمة من المنتج إلى المستهلك في العاصمة (صور)‎
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مروى الجلاصي
 

شهدت خيمة من المنتج إلى المستهلك في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، التي افتتاحها رئيس الحكومة يوسف الشاهد، اليوم الخميس، اقبالا كبيرا من قبل المواطنون لشراء احتياجاتهم من السلع مع بدء شهر رمضان المبارك.
وفي جولة لبوابة "الفجر" نستعرض لكم اسعار الخضروات داخل الخيمة والتى لقت اقبالا كبيرا من قبل المواطنين.

وشمل سعر الكيلوغرام بطاطا 600 مليم، و سعر كيلوغرام الطماطم 1200 مليم، اما سعر كيلوغرام  الفلفل من نوع "مسكي" 1000 مليم.

كان قد أعلن رئيس الحكومة، عن إفتتاح 22 نقطه بيع من المنتج إلى المستهلك بكامل ولايات الجمهورية، بتخفيضات تتراوح بين 15 و 30 بالمائة.

و يذكر أن خيمة  من المنتج إلى المستهلك في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، تم إفتتاحها اليوم 1 رمضان للتواصل إلى غاية 20 رمضان.

أسعار الخضروات بخيمة من المنتج إلى المستهلك في العاصمة (صور)‎
أسعار الخضروات بخيمة من المنتج إلى المستهلك في العاصمة (صور)‎
أسعار الخضروات بخيمة من المنتج إلى المستهلك في العاصمة (صور)‎
أسعار الخضروات بخيمة من المنتج إلى المستهلك في العاصمة (صور)‎
أسعار الخضروات بخيمة من المنتج إلى المستهلك في العاصمة (صور)‎
أسعار الخضروات بخيمة من المنتج إلى المستهلك في العاصمة (صور)‎
أسعار الخضروات بخيمة من المنتج إلى المستهلك في العاصمة (صور)‎
أسعار الخضروات بخيمة من المنتج إلى المستهلك في العاصمة (صور)‎
طباعة
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