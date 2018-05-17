أرقام المونديال (52)| المنتخبات الأكثر تسجيلًا للهاتريك في تاريخ كأس العالم (ألمانيا في الصدارة)

"أرقام المونديال" زاوية يقدمها "الفجر الرياضي" وتستمر حتى انطلاق بطولة كأس العالم "روسيا 2018"، ويستعرض من خلالها أبرز الأرقام القياسية والإحصائيات الغير مسبوقة التي شهدتها البطولة العالمية منذ انطلاقها عام 1930 في أوروجواي.





شهدت بطولة كأس العالم منذ إنطلاقها عام 1930 تسجيل 50 لاعبًا "هاتريك" خلال تاريخ المونديال، وكان الأمريكي "بيرت باتينود" أول لاعب يسجل "ثلاثية" في تاريخ البطولة العالمية وذلك في شباك منتخب بارجواي في المباراة التي انتهت بثلاثية نظيفة في أول مونديال استضافتها الأورجواي.



