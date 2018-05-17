أرقام المونديال (52)| المنتخبات الأكثر تسجيلًا للهاتريك في تاريخ كأس العالم (ألمانيا في الصدارة)
"أرقام المونديال" زاوية يقدمها "الفجر الرياضي" وتستمر حتى انطلاق بطولة كأس العالم "روسيا 2018"، ويستعرض من خلالها أبرز الأرقام القياسية والإحصائيات الغير مسبوقة التي شهدتها البطولة العالمية منذ انطلاقها عام 1930 في أوروجواي.
شهدت بطولة كأس العالم منذ إنطلاقها عام 1930 تسجيل 50 لاعبًا "هاتريك" خلال تاريخ المونديال، وكان الأمريكي "بيرت باتينود" أول لاعب يسجل "ثلاثية" في تاريخ البطولة العالمية وذلك في شباك منتخب بارجواي في المباراة التي انتهت بثلاثية نظيفة في أول مونديال استضافتها الأورجواي.
ونستعرض اليوم في حلقة "أرقام المونديال" أكثر المنتخبات تسجيلًا لـ"الهاتريك" في تاريخ كأس العالم:
1. منتخب ألمانيا .. 7 هاتريك (جيرد مولر "مرتين" – رومينجيه كارل هاينز – كلوزه – توماس مولر – ماكس مورلوك – إدموند كونين).
2. منتخب الأرجنتين .. 4 هاتريك (ستابيلي – باتيستوتا "مرتين" – هجواين)
3. منتخب المجر .. 4 هاتريك (ساندور كوتشيس "مرتين" – فلوريان ألبرت)
4. منتخب البرازيل .. 3 هاتريك (بيليه – أديمير – ليونيداس)
5. منتخب بولندا .. 3 هاتريك (ارنست فيليموفسكي- أندريه زارماخ - زبيجنيو بونيك)
6. منتخب أورجواي .. 3 هاتريك (كارلوس بورجوس – أوسكار ميجويز – بيدرو سيا)